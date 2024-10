Il neo segretario Mark Rutte, legittimo colpire obiettivi in territorio nemico

E’ entrato in carica oggi il neosegretario Nato l’olandese Mark Rutte, che ha affermato: “In base al diritto internazionale, il diritto alla difesa dell’Ucraina non termina al confine, per cui è possibile colpire legittimamente obiettivi anche in territorio nemico”. Nella conferenza stampa svoltasi oggi nella sede Nato a Bruxelles, Rutte ha ribadito che “Sono i Paesi alleati che decidono” in merito all’uso delle armi che hanno fornito a Kiev. Per quanto riguarda le spese per la Difesa, il neo segretario ha indicato che tutti i governi, da quello italiano, olandese, tedesco e inglese come avviene in Canada e negli Usa sono di fronte al problema di “far quadrare i conti, di avere finanze pubbliche sostenibili, ma anche di assicurare che le priorita’ possano essere finanziate”. Rutte ha risposto a una domanda dei giornalisti, sulla difficoltà dell’Italia a raggiungere l’obiettivo del 2 per cento del Pil nelle spese per la Difesa, come avevano auspicato negli Stati Uniti, oltre a Biden, anche Trump e prima di lui Obama. L’impegno dell’Europa a sostegno dell’Ucraina è stato sottolineato dallo stesso Draghi al Parlamento europeo su difesa e sicurezza. Rutte ha più volte dichiarato che l’Ucraina non sarà mai abbandonata alle grinfie dello zar in pectore Vladimir Putin.

