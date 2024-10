Assessore Cannizzaro. “Multe salate contro chi insozza Modica”

Prosegue il lavoro sinergico fra l’assessorato all’Ecologia e la Polizia locale di Modica contro chi sporca, chi scarica in modo indiscriminato i rifiuti e chi non osserva le semplici e basilari regole del conferimento. Gli agenti della Polizia Locale, sotto le direttive del comandante Rosario Cannizzaro, lavorano sia nello studio che nell’analisi di foto e filmati a disposizione, grazie ai sistemi di videosorveglianza, che agendo direttamente sui luoghi, durante i servizi di controllo del territorio, individuano e multano in flagranza quanti non rispettano le regole.

Sono state già elevate circa 200 sanzioni contro i cosiddetti ‘sporcaccioni’. Si tratta di multe salate che vanno dai 100 ai 400 euro, a seconda del danno ambientale provocato e della tipologia di rifiuti scaricati. “Un’azione che non fermeremo – afferma l’Assessore all’Ecologia del comune di Modica, Samuele Cannizzaro – che continuerà senza soluzione di continuità con l’obiettivo di fare della nostra Città un luogo pulito ed accogliente ancora di più di quanto già non lo sia adesso”

