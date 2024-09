Ragusa Calcio, Mister Erra: “Domani giocheremo senza timore al cospetto della Reggina”

Il Ragusa Calcio pronta per l’impegnativa trasferta di domani a Reggio Calabria, per il match contro la Reggina, valido come quarta giornata di campionato Serie D- Girone I.

Alla fine della consueta rifinitura del sabato mattina, ecco la dichiarazione di mister Alessandro Erra:

“La Reggina è una delle favorite e questo lo sappiamo, d’altronde partite semplici non ci sono, affrontiamo una squadra che ha l’obiettivo di lottare per le zone alte della classifica, noi sappiamo che è un compito arduo. CI siamo preparati bene, come al solito.

Il Ragusa è una squadra che ha sempre cercato di esprimere delle cose positive, anche al netto di defezioni importanti. Recuperiamo qualcuno, siamo fiduciosi e consapevoli dell’impegno arduo che ci aspetta, ci siamo preparati bene.

Questa settimana c’è stato qualche acciacco fisiologico, qualcuno è stato febbricitante, che però ha recuperato, qualcuno è reduce da un infortunio, è entrato in gruppo solamente venerdì. Non possiamo dire che siamo al gran completo, ma pian piano stanno rientrando quelli che avevano patito degli infortuni, quindi chi all’inizio e chi a gara in corso speriamo di poter schierare tutti.

Il messaggio che voglio mandare alla squadra: domani giocheremo in un campo glorioso e noi dobbiamo giocare con personalità, senza timore al cospetto di un’avversaria importante ed approfittare di questa vetrina, per misurarci davanti a giocatori che hanno calcato palcoscenici importanti”.

