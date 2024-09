Lutto nella famiglia Fichera Cannizzaro. E’ morto uno dei padri della ristorazione modicana

Un grave lutto nella famiglia Fichera Cannizzaro di Modica. Stanotte è venuto a mancare all’età di 92 anni Carmelo, conosciuto in città quale titolare della storica rosticceria Fichera di Piazza Principe di Napoli a Modica Bassa. Carmelo Fichera Cannizzaro nel dopoguerra era emigrato in Venezuela, dove si era stabilito per tanti anni, mettendo su famiglia. Dopo aver lavorato per qualche anno nella ristorazione, apre il suo ristorante “ il Firenze” che gestisce per 20 anni. Nel 1970 torna con la sua famiglia nella città natale Modica, dove il 13 aprile 1971 fonda la rosticceria Fichera, che poi ha tramandato a figli e nipoti, creando la realtà gastronomica “Cabbanna” e “Dabbanna”, che oggi è alla ribalta della ristorazione nel territorio. I funerali si terranno lunedì mattina alle 10, nel Santuario Madonna delle Grazie. A tutta la famiglia Fichera Cannizzaro, le condoglianze dal Gruppo RadioRtm.

