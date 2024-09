IDF. Nasrallah eliminato dalla faccia della terra

L’esercito israeliano già ieri aveva annunciato che Nasrallah era stato eliminato dalla faccia della terra in quello che gli israeliani descrivono come attacchi aerei mirati al quartier generale di Hezbollah, incastonato sotto edifici residenziali in un sobborgo di Beirut. “Ieri 27 settembre 2024, oltre ad Hassan Nasrallah, il leader dell’organizzazione terroristica Hezbollah e uno dei suoi fondatori, è stato eliminato dalle IDF, assieme a Ali Karki, comandante del Fronte meridionale di Hezbollah, hanno riferito le Forze di difesa israeliane”. Nel 1992 Hezbollah aveva eletto all’unanimità l’allora 32enne Sayyed Hassan Nasrallah come segretario generale per succedere a Sayyed Abbas al-Musawi che era stato ucciso in un attacco missilistico da elicotteri israeliani nel sud del Libano. In un comunicato, IDF ha detto che l’ex leader islamico durante il suo regno, “è stato responsabile per l’uccisione di molti civili e soldati israeliani, oltre la pianificazione e l’esecuzione di migliaia di attività terroristiche. Era responsabile per la direzione e l’esecuzione di attacchi terroristici in tutto il mondo in cui i civili di varie nazionalità sono stati uccisi,”. La conferma arriva oggi anche da parte di Hezbollah che il loro leader Nasrallah, che ha guidato il gruppo terroristico sostenuto dall’Iran per oltre tre decenni, è stato ucciso in un attacco aereo mirato. In precedenza, IDF aveva anche annunciato su X che ieri in tarda serata avevano eliminato altri due membri di alto livello di Hezbollah durante attacchi aerei mirati in Libano. Si tratta di due pezzi da novanta: Muhammad Ali Ismail, comandante dell’Unità missilistica di Hezbollah nel sud del Libano, e il suo vice, Hussein Ahmad Ismail. “Ali Ismail – ha detto IDF – è stato responsabile di numerosi attacchi terroristici contro lo Stato di Israele, tra cui il lancio di razzi verso il territorio israeliano e il lancio di un missile terra-aria verso il centro di Israele mercoledì scorso”. Hezbollah non ha confermato o negato l’annuncio fatto da Israele riguardo le due morti che seguono quella certa di Ibrahim Muhammad Qabisi, il capo della Forza missili e razzi di Hezbollah, tolto di mezzo dall’IDF nella zona di Dahieh a Beirut, assieme ad altri comandanti anziani definiti di alto livello.

