Igiene ambientale a Modica. D’Antona: “Si accelerino le procedure”

A maggio dell’anno scorso l’amministrazione comunale di Modica, in previsione della scadenza fissata al 31 dicembre 2023 dell’appalto del servizio di gestione dei rifiuti, affidava l’incarico ad una ditta specializzata per la progettazione degli elaborati di gara per la definizione del nuovo contratto di appalto del servizio.

Qualche settimana fa, a seguito di contatti con la ditta incaricata, l’amministrazione comunale, alla luce dei dubbi manifestati sulla fattibilità del piano industriale presentato, sia dal punto di vista tecnico che economico, tali da prevedere un servizio non soddisfacente in termini qualitativi anche in relazione alla spesa sostenuta, decideva di recedere dal contratto con la ditta.

“L’imminente scadenza della proroga del servizio, fissata per la fine dell’anno – ricorda Vito D’Antona di Sinistra Italiana – impone un’accelerazione della procedura per giungere alla gara in tempi rapidi ed economizzando la spesa; in questo senso riteniamo, condividendo quanto sostenuto in queste settimane dai sindacati, che l’amministrazione valuti la possibilità di rivolgersi, per la redazione del nuovo progetto e degli atti di gara del servizio, alla SRR – Servizio Rifiuti Ato 7 – Ragusa, società pubblica di cui il Comune di Modica è socio”.

