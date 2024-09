Coraggio Comiso. La “Big Bag” della discordia, troppi rischi ambientali

“Mi dà fastidio avere ragione, soprattutto quando si parla di temi ambientali. Purtroppo, però, quanto avevo paventato si è regolarmente verificato e quella big bag rimasta per troppo tempo sul territorio, lungo la strada che da Comiso conduce all’area Pip, è stata aperta con il pericolo di fare disperdere i rifiuti speciali contenuti all’interno. E il tutto con buona pace della reprimenda dell’assessore comunale all’Ambiente, Giuseppe Alfano, che mi aveva dato dell’ignorante. Io magari non studierò, come afferma l’assessore, ma ho un po’ di senso pratico, quanto basta per immaginare quello che sarebbe accaduto”. Lo dice il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, tornando a soffermarsi su una questione che merita la massima attenzione. “A questo punto – continua Liuzzo – mi augurerei che almeno Alfano riconoscesse il suo errore e si scusasse, non tanto con me quanto con la cittadinanza perché è stata messa a repentaglio la tenuta ambientale dell’area. E spereremmo che Alfano sollecitasse il Libero consorzio a intervenire perché quella big bag in quella condizione non si può più tenere. Resta, purtroppo, il dato politico che avevo già denunciato. E cioè che, per colpe politiche, la situazione ambientale in città è precipitata. E diventa complesso gestire un settore così delicato quando chi dovrebbe farlo non ha le capacità”.

