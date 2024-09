Seconda giornata di Expo Divinazione 24. Il Cioccolato di Modica ancora protagonista

Partito ufficialmente l’Expo Divinazione 24, ieri la seconda giornata ha confermato il pieno di visitatori alla mostra Archivistica che narra la storia del cioccolato di Modica tratta dalle carte dei Grimaldi e all’area dedicata al Poligrafico e Zecca dello Stato con i suoi pannelli illustrativi per descrivere il valore del Passaporto digitale di cui il nostro cioccolato è dotato.

Non è mancata l’attività all’interno del CHOCOLAB, il laboratorio permanente diretto dai Professori Vincenzo Roccasalva e Giovanni Spadaro e composto da 6 studenti della scuola Alberghiero di Modica (2 cucina, 2 di sala e 2 di accoglienza). Letteralmente preso d’assalto, ha egregiamente soddisfatto l’aspettativa di centinaia di visitatori ai quali è stato offerto cioccolato di Modica appena prodotto, aromatizzato al sale di Trapani, al pistacchio di Raffadali DOP, alla cannella e alla vaniglia. In degustazione anche Cho, primo liquore con cioccolato di Modica Igp, presentato dal sommelier Giorgio Solarino. In tale occasione il CHOCOLAB ha accolto con grande piacere la dottoressa Silvia Scialdone Marketing & International di LEONARDO Gruppo Industriale Internazionale leader nell’Aerospazio. Alla Manager il Consorzio ha fatto dono della esclusiva barretta di cioccolato di Modica IGP dedicata al G7.

Apprezzatissimi gli interventi del giovane cioccolatiere Damiano Agosta, in forza alla azienda consortile Nacrè, che si è cimentato nella fattura a bagno maria del cioccolato di Modica, seguendo le prescrizioni del disciplinare di produzione e fornendo ai visitatori presenti tutte le necessarie indicazioni produttive che connotano il cioccolato di Modica IGP. Agosta ha spiegando ogni fase: dallo scioglimento della massa di cacao Callebaut, all’inserimento dello zucchero di Italia Zuccheri, alla formatura, battitura e sformatura delle formelle. Non è mancata l’attesissima degustazione del cioccolato creato.

Per la giornata di oggi 23 settembre, da sottolineare l’evento speciale “Pane e Cioccolato” la merenda ideale, in cui verranno offerte ai visitatori fette di ottimo pane di casa Fratantonio abbinate al cioccolato di Modica IGP della Azienda Dolci Peluso.

Il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP esprime un pubblico apprezzamento per il sostegno all’iniziativa deliberato dal Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, per il quale ringrazia il Commissario Patrizia Valenti e il Direttore Generale Nitto Rosso che ha altresì voluto integrare l’allestimento con un grande ledwall che trasmette immagini del prodotto e del territorio.

