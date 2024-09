I monterossani del 1974 festeggiano il mezzo secolo di vita

Un consistente gruppo di monterossani della classe 1974 , che indossavano una maglietta con scritto ‘50 anni e non sentirli”, si è ritrovato in piazza San Giovanni per festeggiare il fatidico traguardo dei cinquant’anni. Alle 8,30 il gruppo ha presenziato alla santa messa presieduta dal vice parroco don Salvatore Giaquinta. Subito dopo ci si è intrattenuti al bar per fare una dolce colazione. Successivamente i cinquantenni si sono trasferiti presso un noto agriturismo per trascorrere la giornata tra i tanti ricordi dell’infanzia e la degustazione un ottimo cibo. La giornata si concluderà con una apericena a Marina di Ragusa.

Nella foto il gruppo dei cinquantenni del ‘74 ripresi sulla scalinata della chiesa di San Giovanni.

