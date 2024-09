Il pluripregiudicato Ryan Routh, accusato di tentato omicidio

Ryan Routh, il sospettato del tentato omicidio dell’ex presidente Donald Trump , è stato formalmente incriminato. Al momento Routh è accusato di due capi d’imputazione per possesso di arma da fuoco da parte di un criminale condannato e possesso di un’arma con matricola abrasa. Se condannato per le due accuse, Routh potrebbe dover pagare una multa fino a 500.000 dollari e scontare 20 anni di carcere. Secondo la denuncia, un agente dei servizi segreti statunitensi che stava camminando lungo il perimetro del Trump International ha notato la canna di un fucile modello SKS che spuntava lungo la linea degli alberi. Dopo che l’agente ha sparato alcuni colpi in direzione del fucile, un testimone ha visto un uomo fuggire a piedi per poi salire a bordo di un SUV Nissan, con la targa di un camion Ford rubato. Ma il presunto attentatore non ha fatto molta strada. Gli agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Martin l’hanno fermato mentre viaggiava verso nord sulla I-95, mentre il testimone che lo aveva visto fuggire lo ha identificato come l’uomo visto uscire dal golf club. I registri delle telefonate ottenuti dalla T-Mobile hanno individuato Routh lungo il perimetro del Trump International per circa 12 ore, dall’1:51 del mattino all’13:31 del pomeriggio, quando si è verificato l’incidente. La denuncia riporta anche i dettagli della precedente condanna di Routh nel dicembre 2002 a Greensboro, North Carolina, per “possesso di un’arma letale e distruzione di massa”, riferendosi a un’arma automatica posseduta illegalmente. Routh è stato anche condannato nel 2010 per molteplici capi d’imputazione tra i quali trovato in possesso di una notevole quantità di refurtiva. Durante l’udienza preliminare di ieri, Routh ha detto al giudice Ryon M. McCabe di avere un figlio di 25 anni, di guadagnare circa 3.000 dollari al mese e di non avere beni oltre a un camion alle Hawaii del valore di circa 1.000 dollari. Una foto dell’Associated Press scattata fuori dalla casa di Routh alle Hawaii, mostra un camion con un adesivo sul paraurti Biden-Harris. Routh sarà assistito in tribunale da un difensore d’ufficio nell’udienza prevista il 23 settembre prossimo. Intanto il procuratore generale Merrick Garland ha dichiarato all’Associated Press che il Dipartimento di Giustizia “impiegherà tutte le risorse disponibili”, per far luce sul caso. Jeffrey Veltri, a capo della sede di Miami dell’FBI, ha confermato che gli investigatori stanno trattando l’accaduto come un apparente tentato omicidio. “Consideriamo la situazione estremamente seria” ha detto Veltri. Inoltre ha affermato che altre sedi distaccate dell’FBI a Honolulu e Charlotte, nella Carolina del Nord, hanno iniziato a interrogare i familiari, gli amici e gli ex colleghi di Routh per ottenere maggiori informazioni. Mentre Trump parlando dell’incidente ha detto: “È stato davvero un tentativo”. Tutto era bellissimo … e all’improvviso abbiamo sentito degli spari, credo quattro o cinque, e proiettili che fischiavano nell’aria tra me e il mio compagno di golf, Steve Witkoff . “I servizi segreti hanno capito subito che si trattava di proiettili e mi hanno allontanato dal campo di golf”. Trump tuttavia non ha perso il buon umore. “Mi sarebbe piaciuto tanto mettere a segno quell’ultimo putt, ma abbiamo deciso: “E’ meglio andare via da qui”.

