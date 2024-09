Corte dei Conti, giovedì un convegno a Roma promosso dal senatore Sallemi

”Una Corte dei conti sempre più utile al Paese”: è il titolo del convegno che si terrà il prossimo 19 settembre, dalle ore 15 alle 19, alla sala Zuccari di palazzo Giustiniani, organizzato dall’Università degli studi di Roma Tor Vergata su iniziativa del senatore Salvatore Sallemi di Fratelli d’Italia, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia.

“Si tratta di un tema delicato e complesso – spiega il senatore Sallemi – e, avendo avuto esperienze come consigliere comunale, ho avuto modo di appurare come la Pubblica Amministrazione riesca a funzionare se la Corte dei Conti svolge una funzione attiva di vigilanza ma anche di supporto. Da decenni si dibatte sul come rendere realmente efficace, efficiente ed economica quella leva fondamentale dell’intera Repubblica italiana che va sotto il nome di Pubblica Amministrazione. Una recente proposta di legge, ad iniziativa del capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti, pone sul tavolo della discussione parlamentare il tema della Corte dei Conti,che rappresenta anche la più antica magistratura dell’Italia unita, e la sua importanza per il buon andamento della Pubblica Amministrazione”.

Al convegno di giovedì interverranno per gli indirizzi di saluto, Nathan Levialdi Ghiron, professore di Ingegneria gestionale e Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nonché Venerando Marano, professore di Diritto ecclesiastico presso la medesima Università. Introdurrà e modererà le relazioni tecnico-scientifiche il prof. Francesco Saverio Marini, professore di Istituzioni di diritto pubblico e prorettore della stessa Università, nonché consigliere giuridico di Palazzo Chigi. Le relazioni tecnico-scientifiche sulle diverse funzioni svolte dalla magistratura contabile saranno a cura di Tommaso Miele, Luigi Balestra, Gennaro Terracciano, Marcello Cecchetti e Roberto Benedetti. Il convegno proseguirà con una tavola rotonda introdotta dal senatore Tommaso Foti e moderata dal giornalista Roberto Inciocchi. Interverranno il deputato e presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, il deputato Pietro Pittalis, la deputata Maria Elena Boschi, il senatore Salvatore Sallemi e il deputato Stefano Candiani. Le conclusioni dell’intero convegno saranno affidate al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano.

