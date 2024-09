Lettera al Santo Padre

Dispiace davvero sentire il Santo Padre affermare che, per andare a fare visita in Argentina, farebbe una sosta alle isole Canarie, dove da circa sette anni è ripreso, dopo un lunghissimo stop e pochissimi sbarchi, l’afflusso dei migranti in Spagna. L’arcipelago iberico, famoso per essere punto di ritrovo turistico per molti europei, anche per questa estate è stato preso di mira da tantissimi africani (marocchini e migranti del Centro Africa). Migranti che fuggono da fame e guerre, che vedono nell’approdo alle Canarie l’arrivo tanto agognato all’Europa che conta. Quello che però dispiace è che il Santo Padre, nonostante conosca molto bene la realtà del sud-est siciliano, non abbia mai espresso la volontà di venire a Pozzallo, o ad Augusta, rispettivamente secondo e terzo avamposto in Italia per numero di arrivi dall’Africa.

Parlo per esperienza diretta, ma a Pozzallo accogliamo da 25 anni e passa i migranti che fuggono dalla miseria. Non ricordo, mi correggerete se sbaglio, una parola a favore dell’immigrazione “ragusana”. Bergoglio è stato a Lampedusa, a Malta, per parlare di anche si salvezza per i migranti, in altri posti, ma mai nel sud-est siciliano dove l’accoglienza la conosciamo davvero bene.

Ora direte, magari non c’è stato mai nessuno che l’abbia invitato. O magari non si è pensato che Pozzallo, come Augusta, fosse una città che potesse logisticamente ricevere un Papa. Bene, bravi, bis. Ricordo ai più sbadati che Bergoglio è venuto nel 2018 sì a Palermo ma anche a Piazza Armerina, non proprio una grandissima città. Segno che logisticamente si potrebbe anche, volendo, organizzare qualcosa nel Ragusano.

Sarebbe stato bello se il Santo Padre avesse detto: “Voglio fare due soste prima di andare in Argentina, a Pozzallo e alle Canarie, dove è vivo il problema dei migranti”.

Lei è persona gradevole, santo Padre. Mi attirerò tanti commenti negativi con quello che sto dicendo. Lei piace. Ai cattolici ed anche agli atei. Perché? Si rivolge a tutti, non fa distinzioni, anzi, forse si. Preferisce, difatti, andare a pranzo coi poveri, con gli ultimi, e poi incontrare i giovani.

Da questo punto di vista, Lei ha tutta la mia stima.

Santo Padre, non mi scomunichi, però, La prego. Dispiace davvero sapere che, in 25 anni, non abbia mai lodato, come ha fatto in passato con Lampedusa o altri centri di arrivo, le città di Pozzallo e di Augusta. Non ambiamo a premi Nobel né a medaglie sul petto, ma solo ad un po’ di considerazione. Almeno da parte Sua…

