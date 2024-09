Ragusa Calcio perde a Siracusa. Mister Erra: “Dobbiamo crederci nonostante le criticità”

Si è concluso con il risultato di 3-0 per i locali il match di ieri pomeriggio, Siracusa- Ragusa, presso lo stadio Nicola De Simone, match valido come seconda giornata di campionato.

“Abbiamo affrontato una delle favorite per la vittoria finale- ha commentato a fine partita mister Alessandro Erra- “Abbiamo sofferto la loro qualità e la loro pressione nel primo tempo, nel secondo tempo siamo stati in campo più ordinati e la partita è stata più equilibrata.

Nel secondo tempo abbiamo avuto tre/quattro occasioni che potevamo concretizzare ma siamo stati poco incisivi. Stiamo vivendo un momento fisiologico di una squadra che è partita in ritardo, che ha incontrato due volte in 15 giorni una corazzata come il Siracusa fuori casa e che ha dominato per lunghi tratti la sfida con il Città di Sant’Agata.

Non dobbiamo cambiare direzione, dobbiamo continuare ad allenarci con convinzione cercando di crescere tutti insieme.

La delusione c’è quando si perde, ma il Siracusa ha meritato di vincere. Siamo stati timidi, specialmente durante il primo tempo, e dopo il secondo gol la partita si è complicata. Invece ho visto un buon secondo tempo, siamo entrati nel modo corretto. L’unica pecca è che non ci abbiamo creduto ed inoltre siamo in difficoltà anche per quanto riguarda la situazione nel reparto avanzato. Ma posso dire che stiamo facendo il massimo.

Come al solito domani analizzeremo con i ragazzi gli aspetti da migliorare e inizieremo a preparare la prossima partita, senza arrampicarsi sugli specchi e senza altri pensieri”.

Salva