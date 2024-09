Il sogno mondiale della ginnasta modicana Giulia Cappello

Giulia Cappello da Modica in nazionale per i mondiali di Pesaro. E’ partito il countdown che ci porterà al 20 settembre quando nella cittadina marchigiana la portacolori azzurra, prodotto del florido vivaio della Motyka, difenderà il tricolore nella rassegna iridata che terrà banco questo fine settimana.

Un sogno che la società del Presidente Melilli ha voluto condividere con tutta la città, come dimostrano i manifesti che sono comparsi lungo l’asse viario del Polocommerciale da qualche giorno a questa parte. E’ il giusto incoraggiamento per una ragazza che da 6 anni a questa parte si allena duramente ogni giorno per raggiungere questo obiettivo. Ora che finalmente tutti i suoi sacrifici stanno per essere ripagati, la città di Modica si stringe attorno alla sua campionessa per spingerla oltre l’ostacolo.

Una convocazione più che meritata che premia l’impegno non solo di Giulia, ma di tutto l’ambiente Motyka che ha fatto si che questo avvenisse, grazie anche alla collaborazione della famiglia. Una convocazione che sarà anche un esempio ed un traino per tutte le bambine che vogliono intraprendere questa disciplina, dura ed impegnativa ma in grado di regalare grandi soddisfazioni.

Accanto a lei ci sarà l’allenatrice Maria Stella Vittorio che ha contribuito al percorso di crescita sia tecnico che umana di questa ex bambina, diventata ormai un’adolescente con le idee ben chiare.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto dopo pochi anni di attività anche da parte dei dirigenti del sodalizio modicano che sta portando avanti sul territorio questa disciplina e sta forgiando delle atlete che si spera prossimamente possano ambire a traguardi sempre più prestigiosi.

“Siamo sul territorio modicano dal 2011, abbiamo visto crescere tante ginnaste e ottenuto tanti risultati che ormai fanno parte del nostro bagaglio sportivo – dichiara Arianna Melilli – ma non ci sono parole per esprimere la gioia di questo nuovo risultato ottenuto da Giulia Cappello. È stata una convocazione inaspettata, ma sicuramente cercata, voluta e soprattutto meritata, perchè – continua – Giulia insieme a Maria Stella non hanno mai mollato neanche per un secondo neanche nei momenti più grigi. Hanno fatto tanti i sacrifici perchè “la Sicilia nello sport è troppo penalizzata” e quando riesci a raggiungere questi traguardi importanti si può solo essere grati e riconoscenti a tutto quello che è stata in questi anni la Motyka. Ora – conclude Arianna Melilli – si va ai Mondiali e da modicana, non posso che essere orgogliosa e ringrazio tutti quelli che hanno permesso che un nostro sogno si avverasse”.

