Olympia Basket Comiso. Si completa il roster 2024-2025

Con la riconferma di tre giovani, di cui due provenienti dal vivaio biancazzurro, l’Olympia Basket Comiso ha chiuso il roster per la stagione agonistica 2024/25 che inizierà ufficialmente domenica 6 ottobre contro il CUS Catania al Paladavolos. A completare la squadra a disposizione di coach Massimiliano Farruggio sono: Francesco Ballarò, guardia, classe ‘97; Giuliano Cacciaguerra, guardia, classe 2004 e Giuseppe Rinzivillo, play maker, classe 2005. Per loro la possibilità di ritagliarsi spazi significativi nel prossimo campionato di Serie C Unica Sicilia/Calabria e di crescere vicino a giocatori più esperti che possono essere da esempio nel gioco e nella vita di atleti. L’appartenenza ad un gruppo affiatato, quale è la grande famiglia Olympia, diventa formativa soprattutto per questi ragazzi che hanno voglia di migliorarsi e dare il loro contributo anche quest’anno.

Dichiarazione del presidente Roberto Biscotto: “Desidero esprimere, a nome di tutta la società, un sentito ringraziamento a tutti i giocatori che hanno condiviso il progetto dell’Olympia per la stagione sportiva 2024/25. La squadra mi sembra ben fatta e per questo vorrei ringraziare anche il nostro direttore sportivo Giovanni Pace per il grande lavoro fatto anche quest’anno grazie al quale è stato allestito un roster molto competitivo. Un ringraziamento va anche a tutti gli sponsor, quelli storici e i nuovi che si sono aggiunti, per il sostegno indispensabile che daranno anche quest’anno e ovviamente a tifosi e sostenitori che dimostrano quotidianamente il loro affetto. Voglio infine rivolgere uno speciale plauso al neo responsabile minibasket Francesco Amato e a tutto lo staff per il grande successo degli open days che si è tradotto in tantissime iscrizioni. La partecipazione e l’entusiasmo che abbiamo registrato tra i genitori ripaga ampiamente la scelta dell’Olympia di gestire direttamente il settore minibasket che rappresenta la base per la formazione dei nostri giovani atleti. L’Olympia vuole garantire a tutti i ragazzi provenienti dal minibasket il proseguo dell’attività agonistica anche dopo i 12 anni di età essendo l’unica società in città a farlo. In conclusione invito tutti gli appassionati della palla a spicchi alla presentazione della prima squadra e dei gruppi giovanili alla città venerdì 20 settembre 2024 ore 20,00 presso la scalinata della chiesa Maria SS. dell’Annunziata in occasione della manifestazione “Casmene Fest” organizzata dall’Amministrazione Comunale che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità dimostrata”.

