“Ciao amore ciao” a Marina di Modica….era un saluto estremo

L’evento “Ciao amore ciao 2024” che soleva essere l’addio all’estate a Marina di Modica è stato un vero flop. Un claim “Arrivederci amore ciao” che si è rivelato, a questo punto, premonitore, un segnale per come dovevano andare le cose. Insomma non un arrivederci, per dirla con toni estremi, ma un addio.

L’estate modicana si è conclusa nel peggiore dei modi, nonostante l’attesa per un evento “rubato” a Marina di Ragusa, che il sindaco Cassì aveva scelto di non ripetere, deludendo così le aspettative di tutta la provincia.

Marina di Modica ha tentato, ma non è riuscita. Si dice che le cattive condizioni meteo ne siano state la causa. Alcuni residenti lamentano di aver aspettato fino a mezzanotte per l’annuncio che i fuochi d’artificio non si sarebbero tenuti, anche se era evidente fin dall’inizio che il vento forte avrebbe impedito lo spettacolo. Pare che molti fossero lì solo per i fuochi.

Dopo lo spettacolo musicale modesto, l’annuncio che i fuochi d’artificio a mare non si sarebbero tenuto per le condizioni meteo. “Il mare era calmo e non c’era vento – dice un nostro lettore, amareggiato. – La scusa delle condizioni atmosferiche non la beviamo”.

“Ci dicono che la polizia li ha vietati – scrive un altro – ma quello che ci hanno detto è una presa in giro”.

Nei fatti sarebbe stata la ditta incaricata a rifiutarsi dopo avere visto il moletto bagnato ha ritenuto che potevano essere pericolosi.

