“Poveri studenti pozzallesi nelle mani di Amministrazione e AST”

“Ci chiediamo come il Prefetto possa sopportare gli amministratori pozzallesi.” Sud chiama Nord di Pozzallo esprime la sua sulla questione degli studenti pendolari per la tratta Pozzallo-Ispica, . “Se da una parte – spiega il partito – sono prontamente disponibili a partecipare ad assemblee di partito o a fare selfie autoincensanti con gli amici, dall’altra non hanno tempo per svolgere le funzioni proprie del mandato ricevuto. L’assessore Morana cos’ha fatto per tutta l’estate? Il comportamento dell’AST era ampiamente prevedibile. Solo ora si accorge delle sue inadempienze, a scuola iniziata? Ed ha la faccia tosta di chiedere aiuto al Prefetto. Stesso copione dello scorso anno. Mentre un nostro associato interloquiva, direttamente, per telefono, con la direzione AST di Palermo senza amici e intermediari, e otteneva informazioni, l’assessore Morana e il sindaco perdevano tempo con l’AST di Modica ottenendo risposte che noi avevamo già da una settimana. Siete a conoscenza dei disservizi dell’AST che vedono ragazzi viaggiare in piedi e arrivare a scuola con mezz’ora di ritardo? Voi siete al governo della città e avete l’obbligo, non la facoltà, di affrontare e risolvere i problemi di chi vi ha inondato di voti e anche di chi non vi ha votati, ma soprattutto avete l’obbligo di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti pozzallesi comprendendo, anche e in via preferenziale, i più deboli. Ci sono comuni siciliani che a luglio hanno addirittura fatto i bandi per rilasciare ai loro studenti abbonamenti gratuiti o semigratuiti e voi, che fate pagare tutto agli studenti della vostra città, non siete nemmeno stati capaci di imporvi presso la dirigenza AST per affrontare seriamente il problema annoso della carenza strutturale di questo importante servizio? I commenti al vostro post parlano da soli e noi di Sud chiama Nord Pozzallo chiediamo a gran voce, ancora una volta, che vi mettiate da parte rassegnando le dimissioni”.

