Pozzallo. Ballatore e Agosta chiedono le dimissioni della giunta comunale

“Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, deve avviare una serie di consultazioni serrate e approfondite al fine della ricomposizione della giunta comunale con la nomina degli assessori che lo affiancheranno nell’attività di governo della città”. A quasi due anni e mezzo (giro di boa previsto per dicembre) dall’elezioni a sindaco per l’ex onorevole regionale, giunge acclarata la richiesta di un cambio di passo da parte dei consiglieri comunale, Lorenzo Ballatore, in quota Psi, e Uccio Agosta, facente parte di una lista civica vicina ad Ammatuna.

Il primo campanello di allarme fu lanciato da Agosta nel corso della Civica Assise dello scorso 3 settembre, quando erano in programma alcuni punti totalmente diversi da quelli che sono stati i temi poi dibattuti. Per Agosta, “la maggioranza non c’è – disse nel corso della seduta – Bisogna riprendere un discorso politico con una nuova consultazione delle forze politiche che hanno appoggiato due anni e mezzo fa il sindaco. Questo progetto si è un po’ destabilizzato”.

Dose rincarata nella giornata di ieri, quando è uscito un altro comunicato a firma Agosta e Ballatore, in forma congiunta. “I consiglieri comunali di maggioranza Lorenzo Ballatore e Uccio Agosta – è scritto nel comunicato – prendono atto di come nella civica assise pozzallese la maggioranza si stia pian pianino sfaldando. Circa 3 mesi fa il consigliere Ballatore evidenziava, sin da subito durante un consiglio comunale, come il progetto politico con cui il sindaco si era proposto alla città, stava cambiando. L’analisi del consigliere Ballatore derivava dal fatto che dopo le elezioni Europee stava iniziando un mutamento dell’attuale maggioranza all’interno della civica assise. Anche il consigliere Agosta, durante il consiglio comunale del 03/09/2024, prendeva atto che la maggioranza non era più coesa su un progetto comune. Si sono consumati infatti molti passaggi e molti strappi con la giunta sia sull’aumento della Tari e sia per la delibera di dissesto finanziario votata in fretta in furia da parte della giunta comunale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso si è consumata nel consiglio comunale del 03/09/2024 quando il consigliere Agosta ha fatto notare come la proposta di due mozioni diverse, da parte di due consiglieri della maggioranza, riguardanti l’utilizzo dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno sia un’anomalia all’interno della maggioranza. Già in passato il consigliere Agosta aveva chiesto al sindaco di effettuare una verifica di maggioranza così come richiesta dal consigliere Ballatore, ma queste istanze purtroppo sono cadute sempre nel dimenticatoio. Ieri il consigliere Agosta ha comunicato al sindaco tutto il suo disappunto su questa situazione politico amministrativa che si è venuta a creare proponendo come unica via d’uscita l’azzeramento della giunta in tempi brevi – conclude il comunicato – così da ricreare le condizioni di una maggioranza in consiglio comunale che sia espressione corale di un progetto politico comune”.

Salva