Sport City Day, domenica 22 settembre la giornata dello Sport a Ragusa

Presentato stamattina in conferenza stampa il vasto programma di “Sport City Day 2024”, una giornata dedicata allo sport e che si svolgerà nella giornata di domenica 22 settembre in vari punti della città di Ragusa, come il parco urbano ex scalo merci, il ponte pennavaria (ponte nuovo), piazza Libertà, villa Margherita, piazza Lupis (Tamanaco), via Roma angolo via Salvatore, piazza San Giovanni.

“L’assessore Digrandi si sta muovendo con grande energia e con ottimi risultati, nella programmazione delle attività sportive nel territorio ragusano-ha affermato il sindaco Peppe Cassì- “Noi abbiamo sempre desiderato che la nostra città fosse associata a pratiche virtuose, ad attività tendenti a stili di vita sano per far diventare Ragusa una città sportiva. Inoltre quest’anno partirà un nuovo corso di laurea in scienze motorie, a testimonianza della grande attenzione che noi riponiamo sullo sport in generale, come strumento insostituibile di formazione de nostri giovani”.

Presente alla conferenza stampa anche l’assessore allo Sport Simone Digrandi, il quale ha dichiarato:

“Abbiamo voluto dare un segnale alla riqualificazione, ponendo l’attenzione su vari punti, come ad esempio piazza Tamanaco, conosciuta principalmente come piazza del mercato o luogo in cui tutti noi abbiamo svolto l’esame della patente. Abbiamo deciso di partire da piazza Lupis, dove domenica ci saranno tante attività tra cui una permanente, ci sarà questa gabbia di calcio che permetterà di fare diversi momenti, Pro Ragusa e Ragusa Boys, ci sarà anche il mini basket e poi volevamo che in quella piazza ci fosse un segno indelebile, e abbiamo chiesto al collettivo Ocra di realizzare dei giochi tradizionali, come il gioco dell’oca, la campana, il tris, che saranno dipinti e li rimarranno. Un luogo dunque dove i nostri bambini possono giocare e divertirsi in modo sano. Abbiamo voluto puntare anche sul parco dell’ex scalo merci, uno spazio molto importante per la città e per questo si svolgeranno tante attività e le cosiddette dimostrazioni, ovvero attività aperte a tutti e tutti potranno provare tutto ciò che verrà messo a disposizione, l’intento della manifestazione è far conoscere e far provare le varie discipline sportive”.

