Modica Calcio. Archiviata la Coppa Italia, si pensa al campionato

Archiviata la prima fase della Coppa Italia, in cui il Modica Calcio di Mattia Pitino e Danilo Radenza si è regalato il passaggio alle fasi successive, è tempo di tornare in campo e preparare la prima di campionato contro la Leonzio in quel di Lentini.

Oggi tutta la squadra si è riunita agli ordini di Ferrara e ha iniziato a preparare la gara di Domenica, analizzando ciò che è stato nella scorsa partita e lavorando sul prossimo avversario, con un lavoro di scarico. Già domani prevista una doppia seduta di allenamento tra mattino e pomeriggio per poi proseguire con un lavoro prettamente pomeridiano nei giorni a seguire.

