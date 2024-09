“La Peregrinatio Mariae” in giro per la diocesi di Noto

Un nuovo Anno Pastorale bussa alle porte e la Chiesa di Noto lo vivrà con particolare intensità, nell’ambito delle celebrazioni per il 180° anniversario di fondazione della Diocesi, del Cammino Sinodale della Chiesa italiana e verso il Grande Giubileo della Speranza del 2025.

Fra gli appuntamenti da mettere in evidenza, vi è sicuramente la “Peregrinatio Maria”, in occasione del 180° della Diocesi, con un calendario che toccherà gli otto vicariati del territorio diocesano, a partire da sabato 28 settembre 2024, con inizio a Noto, per poi proseguire nei prossimi mesi nei restanti Comuni.

Ogni Vicariato, nell’attesa del simulacro della Madonna, celebrerà a gruppi di famiglie, i Cenacoli del Vangelo nelle case.

La Peregrinatio si svolgerà secondo il seguente programma: Arrivo del Simulacro alla presenza del Vescovo nella Chiesa Madre e Celebrazione Eucaristica Vicariale. Incontro dei Cresimandi e cresimati del Vicariato. Incontro delle Famiglie. Liturgia Penitenziale. Incontro con gli Ammalati e amministrazione dell’Unzione degli Infermi. Adorazione Eucaristica. Incontro dei Giovani. Congedo alla presenza dei bambini del catechismo. L’evento sarà occasione per richiamare la devozione a Maria e sarà simbolo di comunione con i santuari mariani sparsi nel mondo.

Ecco tutte le tappe.

28 settembre – 5 ottobre: Noto

4 ottobre – 12 ottobre: Scicli

12 ottobre – 19 ottobre: Pachino e Portopalo di Capo Passero

19 ottobre – 30 ottobre: Modica

3 novembre – 9 novembre: Pozzallo

9 novembre – 16 novembre: Rosolini

16 novembre – 23 novembre: Avola

30 novembre – 7 dicembre: Ispica.

