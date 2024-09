Scicli, mancata pulizie dei canali. “Rischio alle prime piogge”

L’autunno è oramai alle porte ma la pulizia dei canali e dei reticoli minori che spesso in passato hanno causato notevoli disagi in alcune zone del territorio di Scicli non è ancora partita. Il Comune ha deciso anche quest’anno di non procedere all’intervento di pulizia e manutenzione dei canali e fossi, operazioni necessarie ed indispensabili non soltanto per garantire il decoro, ma soprattutto per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico, nel rispetto dell’ecosistema” commenta l’ex amministratore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello.

“Durante la mia esperienza al servizio della città – scrive Scimonello – ogni anno ad inizio stagione, il mio chiodo fisso era appunto la pulizia del territorio compreso i canali di scolo e la risagomatura degli argini dei torrenti. Era una lotta, ogni anno, per finalizzare il protocollo d’intesa tra il Comune di Scicli e l’ESA, per programmare gli interventi su tutto il territorio comunale. Con un piccolo rimborso spesa per il solo carburante e con la professionalità del personale ESA, – prosegue l’ex assessore comunale – riuscivamo a realizzare in tempo utile i lavori, tenendo alta l’attenzione verso gli elementi che possono essere causa dei dissesti portando anche a gravi conseguenze (allagamenti delle abitazioni private).

Nonostante l’imminente arrivo della stagione autunnale – ribadisce Scimonello – e il verificarsi dei primi ed intensi eventi meteorologici l’amministrazione comunale di Scicli è rimasta nella più totale indifferenza. Nemmeno gli innumerevoli interventi di sollecitazione fatti nei mesi scorsi dai cittadini, sono riusciti a scuotere gli amministratori dal torpore. Ad oggi i canali – continua Scimonello – sono totalmente ostruiti da canne, sterpaglie, rovi ed in alcuni tratti sono presenti notevoli depositi di materiale sabbioso. Tutte criticità che, a fronte di possibili bombe d’acqua o comunque rovesci importanti, potrebbero far tracimare i corsi d’acqua. Questo è il segno del malgoverno del territorio. La programmazione urbanistica – conclude Scimonello – serve anche ad evitare che si creino queste situazioni.”

Salva