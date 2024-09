Scoglitti. Arrestato vittoriese per detenzione di droga

I Carabinieri di Vittoria hanno realizzato servizi di controllo straordinario del territorio a largo raggio a Vittoria, precisamente a Scoglitti, con il supporto del personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”.

I militari, dopo aver individuato un’abitazione sospetta, hanno proceduto alla perquisizione dell’immobile identificando l’occupante in un giovane vittoriese di 34 anni.

L’attività di polizia ha permesso di rinvenire, occultati nella camera da letto, due involucri trasparenti contenenti entrambi sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di 52 grammi.

I Carabinieri hanno pertanto sottoposto a sequestro lo stupefacente e accompagnato presso gli uffici il giovane per identificarlo compiutamente.

Terminati gli atti di rito, i militari hanno proceduto al deferimento in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria per illecita detenzione di sostanza stupefacente.

