S.Croce Camerina. A pieno regime i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

A pieno regime i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in diverse zone di Santa Croce Camerina. L’amministrazione comunale, su input del vicesindaco Francesco Dimartino ha infatti avviato questo tipo di lavori, nelle ore notturne, soprattutto nel centro e nei pressi delle scuole. Gli operai sono e saranno al lavoro in piazza Celestri, nelle vie Caucana, Roma, Carmine, Matteotti e Tolstoi nonché in piazza degli Studi, piazza Unità d’Italia e nelle vie Di Vittoria, Iozzia e Pirandello. “Si tratta di interventi che si rendevano necessari – commenta il sindaco Peppe Dimartino insieme al vicesindaco – per incrementare la sicurezza stradale e il decoro urbano che si associa all’azione di potatura, pulizia e scerbatura in corso nelle varie aree di Santa Croce con la cura degli spazi verdi. Un preciso impulso per far diventare ordinario ciò che precedentemente veniva considerato “straordinario”, in modo tale da avere una programmazione puntuale degli interventi che ci consentono di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Strisce pedonali e aree di sosta, sono infatti essenziali per regolare il flusso di veicoli e pedoni, riducendo il rischio di incidenti e favorendo una circolazione più fluida. Sono dunque piccole ma allo stesso tempo importantissime cose che si rendono indispensabili per evitare confusione, soprattutto in aree sensibili come appunto quelle delle scuole. Investire nella segnaletica significa investire in una città più sicura, ordinata e vivibile

