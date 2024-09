In moto tra le meraviglie di Modica: il Raid Lambrettistico

Per gli appassionati delle due ruote c’è un appuntamento speciale: il 6° Raid Lambrettistico di Sicilia.

Il primo giorno completo di attività inizia con il ritrovo in Piazza Matteotti a Modica. La prima tappa dell’itinerario sarà Ispica, dove i partecipanti visiteranno il parco archeologico delle Cave d’Ispica e potranno godersi un pranzo o una degustazione. La giornata proseguirà con una visita a Scicli, un gioiello barocco incluso nella lista del patrimonio UNESC, per poi rientrare in hotel in serata.

Venerdì 6 settembre

La seconda giornata vedrà i lambrettisti partire da Modica in direzione di Avola, per poi proseguire verso Siracusa e la splendida isola di Ortigia. Qui, il programma prevede una visita al Parco archeologico della Neapolis e un pranzo rilassante. Il rientro in hotel è previsto nel pomeriggio, dove gli ospiti potranno godersi un pò di relax in piscina prima della cena.

Sabato 7 settembre

Il sabato mattina, penultima giornata del tour in moto, sarà dedicato alla scoperta di Ragusa Ibla e della Basilica di San Sebastiano a Palazzolo Acreide – nei pressi di Cavagrande del Cassibile – con soste per visitare il borgo e le aree archeologiche circostanti. Successivamente, il gruppo si dirigerà verso Noto e Rosolini prima di tornare in hotel nel pomeriggio. La serata culminerà con la cerimonia di chiusura e i ringraziamenti finali.

Domenica 8 settembre

L’ultimo giorno inizierà con una visita al Duomo di San Giorgio e al centro storico di Modica, seguita da un’esperienza golosa in cioccolateria. Il raid si concluderà con un pranzo di saluto in hotel, lasciando i partecipanti con ricordi indimenticabili di questa avventura siciliana.

Salva