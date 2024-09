Grave incidente sulla A18, 3 feriti, di cui 2 in gravi condizioni

Un grave incidente stradale sull’autostrada A18 al km 64,8, nel tratto tra Giarre ed Acireale, in direzione Catania. A scontrarsi due autovetture una Mercedes ed una Fiat 500. Tre le persone coinvolte di cui due ricoverate in codice rosso. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, che hanno dovuto faticare non poco per estrarre l’uomo dalla Mercedes, anche i sanitari del 118 intervenuti con tre ambulanze, che hanno provveduto a trasportare i feriti uno al Policlinico di Catania e le altre due donne ferite di cui una meno grave, all’Ospedale Garibaldi di Catania e all’Ospedale di Acireale. Per accertare la dinamica dell’incidente e le responsabilità, la Polizia di Stato.

