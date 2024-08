Il Modica Calcio arricchisce la batteria dei portieri

Il Modica Calcio, di Mattia Pitino e Danilo Radenza, ha chiuso il tesseramento di un nuovo portiere per la stagione 2024/2025, si tratta di Giovanni La Licata.

Dopo la firma di Pontet è la volta del classe 2000 che si lega al rossoblu, rispondendo alla chiamata del DG Marcello Pitino, dopo aver fatto esperienza al Marsala da Gennaio 2024. Nato a Ragusa, l’estremo difensore ha iniziato le giovanili nel Meta Sport Ragusa per poi approdare, precocemente, al Marina di Ragusa in Promozione, vincendo il campionato, regalandosi anche l’Eccellenza. Nella stagione 2018/19 veste la maglia del Città di Ragusa in Promozione, con la vittoria di campionato e coppa, per poi spostarsi al Frigintini, sempre nella stessa categoria, per tre stagioni consecutive. In Eccellenza nel 2022/23 ha giocato la prima parte di stagione a Comiso e l’altra alla Virtus Ispica.

“Arrivo in una società sana e ricca di ambizione – dichiara La Licata – Qui c’è un gruppo di portieri di alto livello e questo mi aiuterà sicuramente a crescere e migliorare giorno dopo giorno. Mi sto inserendo bene in questo gruppo che è davvero bello, con ragazzi che hanno voglia di fare bene e di vincere. Conoscevo già mister La Malfa e so quanto sono importanti i suoi carichi di lavoro e posso dire che mi ci trovo molto bene. Sono pronto a mettermi in gioco e darò tutto per questi colori”

