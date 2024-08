Pozzallo. Convocata la 2^ Commissione Consiliare

E’ stata convocata la 2^ Commissione Lavori Pubblici di Pozzallo per esaminare il progetto di mitigazione ambientale contro il dissesto idrogeologico nella zona primo Scivolo-Pantanelli.

La riunione della Commissione, convocata dal presidente, Franco Giannone, si è resa necessaria per esprimere il parere previsto dalla legge sul progetto, prima di essere inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale per l’approvazione del progetto stesso e la dichiarazione di pubblica utilità.

Alle 9 è stato eseguito un sopralluogo nella zona con il progettista e i tecnici e alle 12.00 si è svolta la riunione nei locali del Comune.

I lavori consistono nella realizzazione di una vasca di laminazione (di accumulo), la sistemazione del canale principale (foce torrente Iuvara) per consentire il normale deflusso dell’acqua, la risagomatura del terreno circostante e la messa in sicurezza della stradella pedonale del tratto a valle del sottopassaggio della SP 67.

Quest’opera è stata finanziata dal Governo Nazionale per un importo di 900.000 euro

La durata dei lavori è stimata in 7 mesi.

Dopo l’approvazione del Consiglio Comunale potrà’ essere indetta la gara di appalto.

“Un’altra grande opera – chiarisce Franco Giannone – che renderà più sicura la nostra città. Un ringraziamento al Sindaco per avere ottenuto il finanziamento e ai tecnici per l’impegno profuso nella preparazione di un progetto molto complesso di ingegneria idraulica”.

