FdI Ispica, sabato in Piazza per l’iniziativa “Stiamo cambiando l’Italia”

Fratelli d’Italia Ispica avvia la stagione dell’incontro e del dialogo con i cittadini, per infondere coraggio e diffondere certezza.

Il coraggio di esserci e di metterci la faccia e la certezza dell’impegno per cambiare il Paese.

Sabato 31 agosto 2024 dalle ore 21:00, Fratelli d’Italia Ispica, sarà in Piazza Unità d’Italia per incontrare i cittadini.

Sarà l’occasione per informare e raccontare ai cittadini l’operato del Governo Meloni e i traguardi da raggiungere per rivoluzionare la Nazione, così come promesso nel programma elettorale. Sono quattro le grandi riforme finalizzate ad eliminare i sistemi di potere e le lungaggini burocratiche, ovvero: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato; oltre al pacchetto di misure destinate alla terza età per oltre un miliardo di euro, che consentirà di aiutare le persone fragili e bisognose di assistenza.

Salva