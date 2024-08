Modica. La musica di Ligabue domenica 25 per la festa del Rione Vignazza

Cresce l’attesa tra i fan di Ligabue per assistere al concerto dei Radio Radianti domenica 25 agosto in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Catena nel quartiere Vignazza. Un evento nell’evento voluto fortemente dai ragazzi del Gruppo Rione Vignazza che dallo stadio hanno trasferito momentaneamente la propria passione per le strade dove sono cresciuti. “Ci teniamo tantissimo a questo evento – dichiara Antonio Spadaro uno degli organizzatori – perché vogliamo rilanciare in città l’immagine del quartiere Vignazza. Il nostro non può e non deve essere un quartiere dormitorio o parcheggio. Il nostro è un quartiere vivo che pulsa di passione autentica, genuina. La festa di domenica sarà solo il primo di una serie di eventi che organizzeremo durante l’anno tra i vicoli caratteristici della Vignazza. Abbiamo scelto il gruppo dei Radio Radianti perché ci mettono la stessa passione nelle loro esibizioni e perché per loro è la prima volta assoluta a Modica. Mi preme ringraziare l’Onorevole Ignazio Abbate per l’aiuto che ci ha dato e con lui anche il Comune di Modica nelle persone del Sindaco Maria Monisteri e dell’Assessore Samuele Cannizzaro. Invito tutti a partecipare anche prima del concerto per godersi le esibizioni degli artisti di strada che già dal pomeriggio cominceranno ad intrattenere le persone”. I Radio Radianti sono una tribute band siracusana di recente formazione che si sta facendo conoscere tra tutti i fan del rocker di Correggio. E’ formata dai chitarristi Andrea Argento e Federico Bartolotta, dal batterista Angelo Moretto, dal bassista Massimo Battista e dal front man Andrea Liotta il cui timbro di voce e le interpretazioni ricordano tantissimo l’inimitabile Ligabue. Il nome è quello di una canzone contenuta nell’album di esordio “Ligabue” del 1990 e già questo fa capire la purezza rockettara dei ragazzi siracusani che faranno il loro esordio in provincia di Ragusa proprio domenica 25 in Viale Quasimodo (American Bar) a partire dalle 21.

Salva