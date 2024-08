Arriva Sentimento Festival

Il prossimo weekend, Palermo vibrerà al ritmo della musica elettronica con il debutto di Sentimento Festival. Un evento tutto nuovo, che il 30 e il 31 agosto trasformerà l’Averna Spazio Open in un palcoscenico di emozioni e suoni.

Sentimento Festival omaggia la vitalità e l’anima unica di questa città con due giorni di musica live intensa con una lineup che abbraccia le nuove sonorità di artisti palermitani e siciliani e le tendenze musicali più affermate a livello nazionale ed europeo. Un “sentimento nuevo” che vi guiderà attraverso due giornate di musica, dj set e video performance per ballare sotto le stelle di fine estate.

Le scenografie digitali saranno curate dal noto artista Dario Denso Andriolo, conosciuto per le sue opere di video installazione immersive che mescolano arte e tecnologia.

Venerdì 30 agosto si inizia alle 17:00, le luci sull’Averna Spazio Open si accenderanno con un mix esplosivo di suoni e visioni alternando sul palco artisti e dj molto amati. Ad aprire i live saranno Oreto e Robson DeAlmeida, freschi talenti della scena palermitana con un bagaglio di suoni ricercati e pulsanti, da Roma arriva invece Who is Lucienne, DJ e produttore che esplora sonorità elettroniche d’avanguardia. A seguire, l’energia irrefrenabile della festa più amata dai palermitani, PopShock, con Alessio Librizzi, BASH, e Kid Gamma!In chiusura, Samuele Brignoccolo: DJ e produttore di successo, noto per i suoi mix e mashup virali che dominano la scena clubbing italiana, le sue hit hanno infiammato l’estate 2024.

Sabato 31 agosto, sempre a partire dalle ore 17:00, Sentimento Festivalpro segue con un’altra giornata dalle sonorità travolgenti. Aprirà la serata Castigamatti Takeover con Mapa e Camallo, arriva dal cuore di Palermo il duo palermitano che domina la scena locale. A seguire il set di Nunzio Borino, DJ di lunga esperienza che celebra i suoi 31 anni di carriera con uno show imperdibile. E poi ancora l’energia dei Fuera, trio partenopeo composto da Mike, Diak e Jimmy, la cui musica unisce rap, techno e psichedelia, dando vita a live esplosivi e coinvolgenti. Tra gli artisti più attesi Venerus: cantautore e produttore milanese, conosciuto per il suo mix unico di pop, elettronica e soul, acclamato da critica e pubblico, si conferma come uno dei talenti più originali del panorama musicale italiano. Direttamente dal Sisyphos di Berlino, si esibirà poi Enzio Etchaberri, mentre dal leggendario Club Plastic di Milano arriva il party più iconico d’Europa:Club Domani, con Sergio Tavelli e Andrea Ratti.

Ma il viaggio non finisce qui. Dalla mezzanotte alle 04:00, solo chi avrà acquistato l’abbonamento potrà accedere alFinal Secret Sentimento Party, un evento esclusivo che vedrà alla consolle Luca Marano, maestro della scena house siciliana dal sound eclettico e travolgente, figura centrale della club culture dagli anni ’90 è noto per la sua capacità di creare atmosfere magiche e coinvolgenti, facendo danzare il pubblico fino all’alba.

Lasciati trasportare dalla musica. Vivi il sentimento. Palermo è pronta. Sei pronto anche tu? Perché no.

