Il diploma conseguito nel 1972. Dopo 52 anni, gli ex studenti della IV A dell’Istituto Magistrale di Modica hanno pensato bene di riverdersi, per una serata spensierata e “carica” di ricordi. Con loro c’era anche il professore Alfredo Campo. È stata una piacevola reunion durante la quale il docente ha fatto da “front man”, ricordando numerosi episodi scolastici, in particolare l’esperienza vissuta durante la gita scolastica dell’ ultimo anno a Roma.

