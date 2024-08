Cina-Vietnam. Sinergia e strategie comuni di alto livello

Dopo aver tenuto colloqui a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente vietnamita To Lam hanno congiuntamente firmato diversi documenti di cooperazione bilaterale. Si tratta del primo viaggio all’estero di Lam da quando ha assunto l’incarico di segretario generale del PCV, a dimostrazione dell’importanza che attribuisce alle relazioni tra i due partiti e i due paesi. Ha inoltre esortato i partiti comunisti di entrambe le nazioni a preservare lo scopo originale dell’amicizia, a mantenere l’amicizia tradizionale, a ricordare la loro missione comune, a confrontarsi con i rispettivi leader. Mentre Xi Jinping ha chiesto ulteriori progressi nella creazione di una comunità Cina-Vietnam che abbia un futuro condiviso strategicamente significativo e che promuova congiuntamente il socialismo globale. I percorsi di progresso di entrambe le nazioni saranno sempre più ampi, ha detto. To Lam a Pechino . Il Vietnam – ha aggiunto – è disposto a mantenere stretti scambi di alto livello, migliorare la fiducia reciproca, migliorare la sinergia delle strategie di sviluppo e promuovere una cooperazione vantaggiosa per tutti.

