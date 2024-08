Monterosso. Bambina soccorsa da elisoccorso, trasferita a Catania

Oggi pomeriggio e’ dovuto intervenire l’elisoccorso per salvare una bambina che si era sentita male. Sono immediatamente intervenuti anche i Carabinieri e la Protezione Civile “Rangers Europa” oltre ad un’ambulanza medicalizzata proveniente dalla vicina Vizzini. I medici constatando la gravità del caso hanno allertato l’elisoccorso che in breve è arrivato atterrando nella pista di via Padre Pio. Trasbordata la piccola paziente ha preso immediatamente il volo per l’Ospedale di Catania .

Salva