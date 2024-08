Boom di presenze per ferragosto a Pozzallo con RadioRtm

Forse non sarà Ibiza, ma è certo che ieri sera, 14 agosto e oggi nel primo pomeriggio, a Pozzallo, sembravano proprio di esserlo. È stato un grande successo. L’obiettivo era di vedere tanta gente, ed è stato raggiunto. Una marea di persone sotto il palco e tanto divertimento per i giovani. La sinergia con RadioRtm è stata indubbiamente positiva”. Un raggiante vicesindaco, Raffaele Monte, ha tracciato l’esito del primo evento, complimentandosi con tutti gli attori che hanno animato la manifestazione. Effettivamente, i numeri sono stati tutti positivi. Nelle quasi cinque ore e mezzo di diretta, migliaia e migliaia di persone si sono avvicendate sotto il palco per ballare e divertirsi assieme alla musica di Luca Ragusa, Daniele Lo Bartolo, Ivan Capello e la conduzione del duo Cannizzaro – Castaldo. Ospiti (graditissimi) la musica del giovanissimo, solo 17 anni, Baby G, artista pozzallese con seguito un buon numero di fans a cantare sotto il palco, coadiuvato dal fratello Damiano alla consolle. Subito dopo è stata la volta della musica caraibica Salsatumbao Event e Sabroso, i quali, grazie alla loro esibizione, hanno messo altro pepe alla serata, facendo letteralmente saltare il banco. I deejays di RadioRtm (Ragusa, Lo Bartolo e Cappello) hanno preso gli applausi della restante serata, chiusa alle 3,15. Una collaborazione fra RadioRtm, la “Peter Pan” Eventi e il Comune di Pozzallo. “Riuscitissima serata – ha detto Guglielmo Arrabito, della Peter Pan Eventi – E’ stata una serata riuscitissima di musica e spettacolo sotto le stelle nella spiaggia adiacente al lungomare. Una bellissima festa cui hanno partecipato famiglie, tantissimi giovani e persone di ogni età. Davvero bravi tutti”. Grande soddisfazione dal gruppo RadioRtm. “Quest’anno abbiamo puntato su Pozzallo –per il Ferragosto e abbiamo fatto centro. Migliaia di giovani e non si sono riversati per assistere a uno spettacolo che ha coniugato intrattenimento e musica. Tutto è filato liscio, grazie anche agli operatori della sicurezza che hanno permesso il regolare svolgersi della serata. Non è finita l’estate per RadioRtm perché sono in serbo altre sorprese”. Soddisfatto anche il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, il quale, dal palco, ha lanciato un messaggio a non cedere alle tentazioni di sostanze stupefacenti ma di vivere la giovinezza con gioia e spensieratezza. Tutti insiemi durante la serata hanno regalato tanti gadget di RadioRtm, e del Comune di Pozzallo, particolarmente apprezzati dagli astanti. Il 15 agosto un altro importante appuntamento sempre animato da RadioRtm, questa volta, con Tony Cannizzaro e Francesco Adamo, che già nel primo pomeriggio hanno riempito la spiaggia di Pozzallo con tanta gente che ha ballato, fino alle ore 20.00. Tanti i messaggi ricevuti, uno tra tutti “complimenti a tutti voi di RadioRtm per la serata di ieri a Pozzallo. Era da tempo che non vedevamo così tanti giovani riuniti per divertirsi”. Questo è stato l’obiettivo di RadioRtm e del Comune di Pozzallo, riuscire a tenere e fare arrivare più giovani possibili a Pozzallo. L’obiettivo è stato sicuramente raggiunto, ha vinto chi ci ha creduto, ma soprattutto hanno vinto i giovani che sono arrivati e rimasti a Pozzallo.

