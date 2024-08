Un Ferragosto triste. Annega un uomo di 55 anni

Licata – È finito in una tragedia il desiderio di fare un bagno a mezzanotte il giorno di ferragosto, in cui un uomo di 55 anni è annegato nella spiaggia della Playa, a Licata. L’uomo, residente a Campobello di Licata, è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove è stato fatto ogni possibile tentativo per cercare di rianimare l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla fare. Sul posto per gli accertamenti del caso è intervenuta la polizia.

