Il 25 agosto Festa della Vignazza con artisti di strada e musica di Ligabue

Darsi da fare senza attendere che siano sempre gli altri a fare qualcosa. Rimboccarsi le maniche e lavorare per la crescita del proprio quartiere. Sono, in sintesi, le missioni del Gruppo Rione Vignazza, una parte storica della tifoseria rossoblu del Modica Calcio, che vogliono andare oltre l’amore per la propria città mostrato sugli spalti. E per farlo hanno deciso di lavorare tutti insieme per rilanciare l’immagine del quartiere che li ha visti crescere, appunto lo storico Rione Vignazza. Guidati da Antonio Spadaro titolare dell’American Bar, i ragazzi del Rione hanno deciso di cominciare il 25 agosto in occasione della tradizionale festa della Madonna della Catena. Hanno organizzato una serie di eventi lungo tutta la domenica che culmineranno nell’esibizione di una delle migliori cover band siciliane di Luciano Ligabue, i siracusani Radio Radianti. Prima di loro tanto divertimento con gli artisti di strada Wild Art e Miss Bubble. Non mancheranno gli stand di steet food per quella che ci annuncia come una grande festa di tutta la Vignazza e non solo. Per fare ciò, i ragazzi del quartiere si sono in parte autotassati e in parte hanno ricevuto l’aiuto dell’Onorevole Ignazio Abbate che ha accolto subito con grande entusiasmo l’idea di una festa di quartiere in una zona storica di Modica. Presente anche il patrocinio del Comune di Modica attraverso l’impegno del Sindaco e dell’Assessore Cannizzaro. Appuntamento per tutti domenica 25 agosto a partire dalle 17 e fino ad oltre mezzanotte.

Salva