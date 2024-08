E’ il momento del Randello Cross di Punta Braccetto

Manca ormai una settimana al Randello Cross, la bellissima sfida offroad in programma il 17 agosto a Punta Braccetto. Neanche il tempo di recuperare dalle fatiche organizzative della Maratona alla Filippide che l’Asd No al Doping Ragusa si è subito rimessa in moto per allestire un evento estremamente amato in tutto il territorio ragusano e non solo, considerando anche che è valido quale quinta prova del Grand Prix degli Iblei.

Una gara che nel corso degli anni è diventata una sorta di trait union fra la prova su strada (vista la distanza canonica di 10 km e il tracciato estremamente filante) e il trail, che si svolgerà nella conformazione serale per permettere ai corridori di godere di temperature più miti e un tramonto da sogno, come ormai è tradizione per l’evento di Punta Braccetto.

Confermato l’epicentro della prova, il bar “La Sirena” dove si potranno espletare tutte le formalità d’iscrizione e ritiro dei pettorali, il percorso poi si svilupperà attraverso le stradine del caratteristico borgo ragusano ma anche l’area forestale di Randello. La prova nel corso degli anni (siamo arrivati all’ottava edizione) ha saputo raccogliere sempre numerose adesioni e dovrebbe essere così anche quest’anno, anche come nomi di punta per raccogliere l’eredità dei vincitori del 2023, rispettivamente Daniele Sammatrice primo anche nel 2022 e Simona Casabene. La manifestazione è inserita nella Settimana di Ferragosto che porterà tanti eventi non solo sportivi a Punta Braccetto.

Lo start della gara verrà dato alle 18:30. Alle 18:00 toccherà invece ai partecipanti del Walktrail, anche questo sui 10 km. Il costo delle iscrizioni è di appena 10 euro per l’agonistica, 5 per la non competitiva. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 16 agosto, ma ci sarà comunque la possibilità d’iscriversi sul posto. Premiazioni riservate ai primi 3 assoluti e di categoria per entrambi i sessi. Si ringraziano il Comune di Ragusa, l’Assessore allo sport Simone Di Grandi, l’Uisp Territoriale Iblei, l’Associazione Sole Mare e Stelle a Punta Braccetto e tutti gli sponsor a cominciare da Carmelo Gulino Servizi per l’assistenza sanitaria, Bio Vivai, Seeds e Albani O.P. per le premiazioni finali. Tutte realtà che non hanno mai fatto mancare il loro supporto alle iniziative dell’Asd No al Doping.

Per informazioni: Asd No al Doping Ragusa tel. 331.5785084 e info Facebook 8° Randello Cross

Salva