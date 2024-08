Sabbie di Sicilia: Pro Ragusa,e Virtus Marsala conquistano il titolo regionale

Va in archivio la prima edizione di “Sabbie di Sicilia”. Marina di Ragusa ha assegnato i vincitori del campionato regionale di Serie B al termine di una tre giorni ricca di spunti tecnici.

Sul piano organizzativo il progetto sportivo, indetto dalla Lnd Sicilia e organizzato da I Soci, ha ottenuto gli obiettivi di promuovere il beach soccer. Torre Faro (Messina), San Vito Lo Capo (Trapani), Marina di Modica e Marina di Ragusa hanno risposto, presente con grande pubblico e la sensibilità delle istituzioni locali che hanno compreso l’importanza di un evento che coniugasse sport e turismo.

CAMPIONI. Pro Ragusa, nel maschile, e Virtus Marsala, nel femminile, conquistano il titolo regionale.

La formazione iblea – sulla sabbia di Marina di Ragusa – ha battuto lo Sporting Alcamo per 5-1. Terzo posto per Cartia Plant Scicli che regola il Taormina Soccer School per 5-4. Miglior giocatore Daniele Arena (Pro Ragusa).

Nel femminile la Virtus Marsala s’impone sull’Unime (4-2), che arriva a questo appuntamento forte di due vittorie. Terzo posto per l’Asd Scicli che batte il Vittoria per 2-1. Teresa Matranga miglior giocatrice.

ISTITUZIONI. Alla premiazione, oltre alle istituzioni locali, guidate dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì (presenti gli assessori Digrandi e Pasta), sono intervenuti il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, il presidente onorario della Lnd Sicilia, Santino Lo Presti, il massimo dirigente de I Soci nonché componente del Dipartimento di beach soccer, Fabio Nicosia, e Peppe Bosco, presidente del Catania Beach Soccer nonché componente commissione nazionale beach soccer. Inoltre, sono intervenuti il delegato regionale di Beach Soccer Mario Porretta e il delegato provinciale di Ragusa Gino Giacchi.

Il presidente del Comitato Regionale Sicilia LND Sandro Morgana: “Ho apprezzato una straordinaria organizzazione – commenta il presidente Morgana – che per quattro tappe è riuscita a raggiungere l’obiettivo che c’eravamo prefissati, quello di portare il beach soccer sulle spiagge siciliane, promuovendo le bellezze della nostra Sicilia. Ho notato grande coinvolgimento delle società e sono emersi tantissimi spunti per i prossimi anni. Ringrazio tutte le componenti, da I Soci, alla delegazione regionale di beach soccer, all’Aia e alle società che hanno risposto presente”.

Fabio Nicosia, presidente de I Soci: “Sono molto emozionato, perché abbiamo chiuso il cerchio di una estate fantastica. Il coinvolgimento è stato totale, dalle istituzioni federali e politiche, dalle delegazioni, alle società e al mio gruppo di lavoro, reduce peraltro dal successo della tappa del campionato italiano di beach volley della scorsa settimana a Marina di Modica. Dopo questa prima esperienza ci siamo resi conto che la strada intrapresa è quella giusta”.

Molto importante la vicinanza del Come di Ragusa. Il sindaco Cassì: “Lo sport come aggregatore sociale, lo sport come attrattiva turistica. Ancora una volta Marina di Ragusa è stata epicentro siciliano dello sport estivo con un evento di grande richiamo e dalla forte spettacolarità”.

Simone Digrandi, assessore allo sport del comune di Ragusa. “Un evento che ci ha dato l’opportunità di comprendere sempre di più quali sono le potenzialità della nostra Marina. Sabbie di Sicilia, infatti, è l’evento principale di una stagione estiva durante la quale abbiamo dato massimo spazio agli sport in spiaggia, riservando l’area che oggi sta ospitando questa stupenda tre giorni, ad allenamenti e tornei regionali, dalle sfide siciliane di beach rugby e beach volley, fino al beach handball”.

Salva