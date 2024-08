Lidl cerca personale per la sede di Pozzallo

Nuove opportunità per chi è alla ricerca di un’occupazione in Sicilia.

La catena di supermercati, colosso della Grande Distribuzione, come Lidl è alla ricerca di nuovo personale da impiegare nelle loro sedi e punti vendita sparsi nell’Isola.

La Lidl ha pubblicato annunci di lavoro sul sito web ufficiale per reclutare nuovo personale in diverse città e località siciliane, in particolare a Pozzallo.

Vediamo nel dettaglio l’annuncio e il relativo link dove inoltrare la domanda per accedere a tutte le info.

LIDL

Sono diverse le posizioni aperte. La catena tedesca di supermercati cerca in Sicilia apprendisti Assistant Store Manager da inserire nel percorso di formazione e lavoro “Lidl 2 your career”.

I candidati saranno assunti da ottobre e novembre 2024 e impiegati in diversi punti vendita del territorio regionale.

I selezionati svolgeranno un percorso di 2 anni di formazione e lavoro per acquisire le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di Assistant Store Manager.

ECCO IL LINK DOVE INOLTRARE LA DOMANDA.

https://ea-lidl.cfapps.eu20.hana.ondemand.com/easyapply/index.html?ReqId=450541&sap-language=it_IT

