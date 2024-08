Pd Ragusa. Centro storico e i furti, servono scelte di rilievo sulla sicurezza

“La presenza del presidio di polizia municipale in piazza San Giovanni, che avrebbe dovuto rappresentare un incentivo in più nel disattivare dinamiche di disturbo della quiete e dell’ordine pubblico, in realtà rischia di tramutarsi in una scelta sbagliata dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Cassì. Nonostante l’impegno profuso dagli operatori, i quali con professionalità si danno da fare per cercare di attuare al meglio gli ordini di servizio, il fatto che l’intera area del cento storico superiore resti scoperta nottetempo, porta al verificarsi di episodi che stanno creando non poco scompenso tra gli operatori economici”.

E’ questa la riflessione del consigliere comunale del Pd di Ragusa, Mario Chiavola, dopo avere appreso della serie di furti, due in una settimana in un solo esercizio commerciale, in via Sant’Anna e nelle zone limitrofe. “Al momento, non ce lo nascondiamo – chiarisce Chiavola – esiste la necessità di presidiare con la massima attenzione il centro storico. Lo chiedono a gran voce i residenti e gli operatori commerciali. I quali sono costretti a spese supplementari per i danni costretti a riparare dalle incursioni notturne. Abbiamo preso atto che, negli ultimi tempi, il dispositivo interforze predisposto dalla Questura su coordinamento della Prefettura ha fornito i risultati sperati, almeno in piazza San Giovanni. Ma, naturalmente, tutto questo rischia di non bastare se è vero, come è vero, che gli episodi di furti notturni continuano a ripetersi. E’ una situazione complicata, rispetto a cui l’amministrazione comunale ha il dovere di attuare delle misure che possano salvaguardare tutti, residenti e operatori economici. Un rilancio del centro è possibile solo se, intanto, si salvaguarda la sicurezza”.

