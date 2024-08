Ispica: Pronti nuovi progetti per 1.500.000 euro

Il Consiglio Comunale di Ispica ha ratificato le variazioni di bilancio relative a prevedere l’entrata di fondi extra comunali che saranno impegnati in opere importanti per la Città.

Ora finalmente sarà possibile completare l’iter per la realizzazione di:

• un nuovo asilo nido per 864.000 euro che permetterà di ospitare ben 36 piccoli utenti;

• il canile comunale, atteso da decenni, che permetterà una migliore ed economica gestione della materia del randagismo – Importo 147.500 euro

• la realizzazione delle opere di canalizzazione delle acque piovane nella zona a monte di Cava Mortella, oggetto di un importante dissesto idrogeologico – Importo €. 500.000 euro

“Queste opere saranno realizzate grazie a contributi provenienti da altri enti e non incidono sulle casse comunali. Ringrazio lo staff dell’Ufficio Lavori Pubblici – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – per l’importante lavoro svolto e per quello che stanno facendo per avviare il prima possibile i lavori”

“Ho sempre chiesto pazienza ed attendere il concretizzarsi del nostro lavoro – dichiara il Sindaco Leontini – Ecco i fatti.”

“Colgo l’occasione per ringraziare quella parte di Consiglieri comunali che, ratificando le nostre proposte, permettono agli uffici di operare celermente.”

