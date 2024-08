Rinascita Ispicese, Cambiamo Davvero Ispica e PD chiedono le dimissioni di Leontini

“Ispica non è governata da anni: il sindaco si deve dimettere”. Lo sostengono in una nota i consiglieri comunali di Cambiamo davvero Ispica, federato con Sud Chiama Nord, Rinascita Ispicese e Partito Democratico, Paolo Monaca, Serafino Arena, Antonella Denaro e Gianni Stornello, dopo averlo chiesto ieri in consiglio comunale.

“Riteniamo necessario aprire una nuova fase politica per la città”, sostengono i quattro esponenti dell’opposizione consiliare. “Gli ultimi ripensamenti di alcuni consiglieri comunali che hanno deciso di non sostenere più la giunta di centro-destra, hanno avuto come base motivazioni che noi da mesi ripetiamo in tutte le occasioni. Ispica non è governata da anni, con i conti fuori controllo, senza bilancio, bollette dell’acqua “pazze”, aumento della Tari del 25 per cento, il Piano regolatore colpevolmente bloccato, i regolamenti non attuati, la fascia costiera dimenticata… E potremmo continuare. È arrivato il momento – affermano i consiglieri di Partito Democratico, Cambiamo Davvero Ispica e Rinascita ispicese – che il sindaco prenda atto non solo della mancanza della maggioranza in Consiglio comunale ma anche del fallimento di un progetto politico che mai, mai ha messo mano ai problemi veri della città, anteponendo ad essi imbarazzanti interessi di singoli, così come denunciato pubblicamente dai consiglieri in uscita dalla maggioranza. Il sindaco si dimetta subito e contribuisca a liberare Ispica da ombre e nullismo amministrativo”.

Salva