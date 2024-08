Al fine di garantire una regolare concorrenza tra commercianti e di tutelare i consumatori, martedì 6 agosto si è svolto un servizio di controllo interforze al mercato settimanale di Marina di Ragusa operato della guardia di finanza, su disposizione del Colonnello Walter Mela, e dai carabinieri della stazione di Marina di Ragusa, su disposizione del comandante Alessandro Piacenti.

Al servizio ha collaborato anche la Polizia Locale di Ragusa, su disposizione del comandante Maurizio Cannavo, che ha controllato numerose attività ed elevato due verbali e due sequestri di merce, successivamente distrutta, in quanto non tracciata. La guardia di finanza, dal canto suo, ha controllato altre attività riscontrando che due non avevano il misuratore fiscale. In entrambi i casi sono state elevate sanzioni ammontanti a mille euro 1000 a 4000 euro. Infine i carabinieri hanno controllato diversi cittadini stranieri per verificare la loro posizione regolare in Italia.

