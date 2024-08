Carenza Organico Polizia Locale. Interrogazione all’assesssore

Il Consigliere Giovanni Spadaro, smentisce l’assessore alla Polizia Locale, dopo la risposta, datata 25 maggio u.s., resa dallo stesso, riguarda la carenza di organico della Polizia Municipale di Modica. Tuttavia, – scrive Spadaro – dalle verifiche che ho effettuato a seguito della menzionata risposta, ho avuto modo di riscontrare che le unità di personale (comprensivi di ausiliari) non sono 28 come asserito dall’assessore ma 20. In questo numero, tra l’altro sono ricomprese 5 unità (4 funzionari di P.L, e 1 ausiliaria) con patologie che ne impediscono un utilizzo all’esterno e 1 unità (funzionario di P.L) in “prestito” al Comune di Pozzallo, 1 Comandante e 4 vice comandanti.

Il rappresentante del PD, chiede nello specifico:

1) Quando prevedono siano possibili i provvedimenti di assunzione ex art 10 legge regionale n. 1 del 16.01.2024;

2) A che punto è il procedimento per la progressione verticale degli ausiliari del traffico cui l’amministrazione, per come dichiarato dall’assessore a maggio scorso, sta lavorando;

3) Ritenuto che codesta Amministrazione si è sempre vantata di avere i conti economici in ordine, perché non si sta procedendo ad assunzioni attingendo dalle graduatorie dei concorsi in essere presso altri Comuni considerato che il Prefetto di Ragusa ha dichiarato perfettamente percorribile detto iter? Data la gravità della situazione in cui versa l’attuale organico di Polizia Municipale, il Consigliere Spadaro auspica una risposta in tempi molto celeri e soprattutto con maggiore accuratezza nei dati.

