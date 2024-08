Manuel Benassi è il nuovo vice allenatore dell’Avimecc Modica

Sarà Manuel Benassi il nuovo vice allenatore dell’Avimecc Modica che affiancherà coach Enzo Distefano nel prossimo campionato di serie A3.

Un passato da giocatore a buoni livelli, Manuel Benassi ha già lavorato con la formazione biancoazzurra dove ha curato il settore giovanile.

Ora l’impegno più importante con la prima squadra, dove cercherà di mettere a disposizione la sua esperienza maturata prima come giocatore e successivamente come tecnico.

“Il fatto che questa – spiega Manuele Benassi – è la pallavolo che ho sempre da giocatore mi ha spinto ad accettare questo incarico che mi ha proposto la Volley Modica. Adesso devo interpretarla da tecnico e cercare di collaborare nella miglior maniera possibile sperando di essere all’altezza con Enzo Distefano, che stimo come persona, come tecnico e come professionista. Cercherò di restare nella maniera migliore al fianco dei ragazzi nelle diverse situazioni che si possono creare all’interno del gruppo e dare il mio contributo a 360°. Credo che – continua – la Volley Modica possa avere un ruolo importante in campionato, dove l’obiettivo è quello di migliorare il risultato dello scorso campionato, dove sono stati centrati i play off e magari cercare di andare il più possibile. Purtroppo, lo scorso campionato nel momento cruciale della stagione gli infortuni hanno penalizzato la squadra. Io sono contento e motivato e spero di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Mi aspetto un campionato molto equilibrato verso l’alto -conclude Manuel Benassi – dal momento in cui il livello è salito molto, quindi, bisognerà interpretare ogni partita al massimo in casa e in trasferta al di la della classifica e della squadra che si va ad affrontare”.

Benassi, dunque, lavorerà al fianco di Enzo Distefano che conosce bene le doti tecniche e umane del tecnico argentino con cui ha lavorato in passato.

“Mi reputo totalmente soddisfatto della scelta di Manuel Benassi come mio vice – spiega coach Enzo Distefano – grande professionista di cui ho una grandissima stima e soprattutto mio grandissimo amico con cui ho condiviso forse i miei migliori anni della mia pallavolo. In passato è stato un giocatore fra i più esperti, che ha militato ad alti livelli anche in serie A. Lo avrei voluto come secondo già lo scorso anno, ma per motivi personali,Manuel ha dovuto declinare la proposta. Quest’anno – continua – finalmente si sono incastrate bene tutte le componenti e il sogno di lavorare insieme si è concretizzato. Abbiamo avuto sempre una fiducia reciproca quando abbiamo lavorato insieme e sono felice che Manuel abbia accettato di fare parte del mio staff. Sono certo che – conclude Distefano – tutte le sue doti mi saranno utili, ma saranno utili anche alla squadra, perchè Benassi è un uomo di pallavolo e penso che meriti di tornare a calcare, seppur in veste differente, i palcoscenici della serie A che ha già vissuto da atleta. Sono certo che non deluderà le aspettative”.

Salva