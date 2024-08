Grande partecipazione ieri sera al concerto di Dargen D’amico a Pozzallo

Bellissima serata, ieri, per Marefestival eventi, con piazza delle Rimembranze a Pozzallo che, ancora una volta, ha risposto presente alle sollecitazioni del cartellone promosso dal Comune, con il sostegno della Regione e del Libero consorzio dei Comuni, oltre che dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, dando vita a una performance di richiamo. Tutti ad applaudire Dargen D’Amico, nuova icona della musica leggera italiana. Il rapper e produttore milanese, oltre a cantare le sue canzoni di cassetta, come “Dove si balla”, che ha letteralmente trascinato il numeroso pubblico, e “Onda Alta”, molto applaudito dai presenti, ha saputo coinvolgere il pubblico con alcune cover che non hanno bisogno di presentazioni come “Hanno ucciso l’uomo ragno”, impreziosita dalle sue doti canore, e “Bambola” di Patty Pravo. Inoltre, ha presentato alcune canzoni rap del suo ultimo album dal titolo “Cinema spento” che, anche in questo caso, non hanno mancato di catturare l’attenzione degli spettatori in piazza, i quali hanno applaudito in maniera convinta l’esibizione di un artista che continuerà a fare parlare di sé anche nel prossimo futuro. Dargen D’Amico ha ringraziato i pozzallesi e tutti gli altri spettatori provenienti da fuori che lo hanno accolto con grande calore e ha chiarito: “Spero di potere ritornare a cantare un’altra volta su questo splendido palco, con la fragranza del mare che pervade le narici”. Marefestival eventi proseguirà, adesso, il 18 agosto con Nathalie Aarts, from the soundlovers

