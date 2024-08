Comiso. Continue rimozioni di discariche abusive nel quartiere Grazie

Rimozione e bonifica settimanale della discarica abusiva al quartiere delle Grazie. “Il fenomeno sta diventando frequente e interverremo drasticamente”. Lo afferma l’assessore all’ambiente, Giuseppe Alfano.

” In maniera sempre più frequente, i residenti del quartiere delle Grazie ci segnalano il formarsi continuo di una discarica a cielo aperto, proprio sotto le cave del quartiere più antico di Comiso – dichiara Alfano – con quali, peraltro, ho avuto un incontro proprio stamattina e con i quali facciamo periodicamente il punto sulla situazione . È evidente che tutte le misure già messe in campo, quali i controlli porta a porta, le sanzioni, le verifiche incrociate non scoraggiano gli incivili seriali che, settimanalmente ci obbligano ad intervenire per la rimozione e la bonifica del sito. Tutto questo, purtroppo, ci costringe a ricorrere a misure ancora più restrittive quali la collocazione di video camere che riprendano i trasgressori. Non ricorro a questi strumenti a cuor leggero perchè sono convinto che la maggior parte dei residenti sia fatta di persone civili e sensibili alla tutela dell’ambiente. Ma proprio a loro tutela, stiamo valutando di intervenire drasticamente. Non è ammissibile tutto questo, non è concepibile in una comunità dove il 72.65% di raccolta differenziata viene fatta dalla maggior parte di cittadini responsabili. Quindi – conclude Giuseppe Alfano – sarà nostra cura allocare video camere mobili e sanzionare con multe davvero salate chi ancora pensa di potere agire indisturbato”

