Basket. Dall’Eurocup alla Serie A2. Vanda Kozacova è di Ragusa

Nella passata stagione in Eurocup, nel campionato che sta per cominciare in Serie A2 per sposare il progetto Passalacqua Ragusa. Vanda Kozacova è la seconda straniera biancoverde del roster 2024-2025, e autentica ciliegina sulla torta del mercato estivo. Classe 1998, 188cm, Vanda è un’ala-pivot slovacca molto talentuosa, a cui piace lavorare e migliorare. È molto appassionata di basket ed ha buoni movimenti nel pitturato; garantisce tiro e presenza a rimbalzo. La scorsa stagione è approdata a gennaio tra le fila dello Slavia Banska Bystrica, nella massima serie slovacca e formazione con cui ha disputato anche l’Eurocup, mettendo a segno quasi 6 punti di media a partita con buone percentuali da due punti e dalla lunetta e raccogliendo tre rimbalzi a gara. Con la stessa squadra aveva disputato anche la stagione 2022/2023, tra campionato ed Eurocup, mettendo a segno 6,5 punti di media a partita. Si va così completando la squadra che, dalla fine di agosto, sarà a disposizione di coach Mara Buzzanca e che sarà completata da quattro atlete locali di cui si darà comunicazione nei prossimi giorni della settimana.

