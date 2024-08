Nella manovra finanziaria regionale stanziati 95.000 euro per l’Università a Ragusa

L’assessore all’università Giovanni Iacono esprime apprezzamento per l’iniziativa parlamentare dell’on. Giorgio Assenza che ha introdotto nell’ultima manovra finanziaria regionale il contributo di 95.000 euro per l’Università a Ragusa.

“Negli ultimi anni – dichiara l’assessore Iacono – a fronte di un aumento dell’offerta formativa, con l’Anno accademico 2024-2025 inizieranno i nuovi corsi di laurea in Scienze Motorie e in Gestione dei Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei, portando così a 5 i corsi di laurea a Ragusa, la Regione Siciliana ha ridotto ogni anno la quota destinata al Consorzio Universitario di Ragusa con ulteriori maggiori costi a carico del Comune di Ragusa e, pertanto, l’iniziativa dell’on. Giorgio Assenza è lodevole e ci consentirà di rafforzare i servizi per gli studenti e rendere ancora più attrattivo studiare a Ragusa. Auspichiamo che grazie a questa iniziativa, il contributo regionale sia stabile e proporzionato all’offerta formativa che ogni Consorzio Universitario offre”.

